Incidente all'altezza di Attigliano, A1 paralizzata. "Code sino a otto chilometri"

Una bisarca che trasportava auto si è ribaltata questa mattina intorno alle 9 lungo l'A1 in direzione nord nei pressi dell'area di parcheggio di Attigliano. Ferito non grave il conducente che è stato trasportato per accertamenti all'ospedale di Orvieto. Nell'impatto con la cuspide del guardrail il camion ha rovesciato il carico sulla carreggiata, quattro le auto trasportate che sono cadute a terra senza fortunatamente coinvolgere altre vetture. Disagi al traffico, già particolarmente intenso per l'esodo di Ferragosto. La circolazione è stata ristretta a una carreggiata provocando code sino a otto chilometri. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale di Orvieto che si sta occupando dei rilievi. L'uomo, un 45enne di Napoli, alla guida avrebbe fatto tutto da solo.«Al momento - comunica Società Autostrade - si transita su due corsie. Si consiglia pertanto di uscire a Orvieto e attraverso la viabilità ordinaria, si può rientrare in autostrada ad Attigliano. Sul luogo dell’evento sono presenti i mezzi di soccorso sanitario, meccanico, la Polizia Stradale, il personale di Autostrade per l’Italia e la Protezione Civile che sta provvedendo a distribuire l’acqua».