Badante ruba gioielli per 40mila euro ad anziana: arrestata

NAPOLI - Bracciali, orecchini, ciondoli, orologi. Gioielli del valore di 40mila euro spariti, insieme ad oltre mille euro in contanti, dalla casa di una anziana signora di Massa Lubrense. La denuncia ha fatto scattare le indagini dei carabinieri e il bottino è stato ritrovato, a casa della badante. La vittima una 75enne, si era subito rivolta ai militari quando si era resa conto del furto. La pista investigativa si è indirizzata verso la badante, una 33enne cingalese domiciliata a Napoli. A casa sua, infatti, che sono stati ritrovati i gioielli. La refurtiva è stata consegnata all'anziana mentre la 33enne è stata denunciata per furto aggravato in abitazione.

Sabato 12 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 10:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..