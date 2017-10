Maria azzannata alla testa e al braccio dal suo pitbull, è grave all'ospedale: ferito anche il figlio

Azzannata alla testa dal suo cane, pensionata grave all'ospedale. Maria Pegoraro, 76 anni, è ora ricoverata all'ospedale di Treviso dove i medici stanno valutando le gravi ferite al cranio e al braccio. All'ospedale anche il figlio Maurizio che ha levato la madre dalla morsa dei denti del cane, un pitbull: per lui ferite all'avambraccio sinistro. Fortunatamente illeso l'altro figlio Denis accorso per primo a soccorrere l'anziana madre e che con delle forbici ha colpito il cane ferendolo. «Del cane non ne vogliamo più sapere», hanno detto subito i familiari.

Poco dopo le 13, la donna, dopo il pranzo, stava facendo dei lavori fuori del porticato di casa. Dila gironzolava intorno, come sempre. Ad un certo punto l'anziana donna inciampa perdendo l'equilibrio cadendo pesantemente sopra il cane. Il cane purtroppo ha avuto una reazione furibonda e inaspettata: ha prima morso la sua padrona ad un braccio e poi l'ha azzannata alla testa. Urla, grida ringhi hanno attratto l'attenzione dei figli che appena vista la scena hanno cercato disperatamente di dividere il cane dalla madre...