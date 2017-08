L'Austria manda 70 militari al Brennero per controllare il confine

VIENNA - L'Austria ha iniziato a dispiegare militari al Brennero per aiutare la polizia a monitorare i movimenti di migranti. Lo ha annunciato il capo della polizia del Tirolo, Helmut Tomac, precisando che al contempo non saranno resi più rigidi i controlli al confine con l'Italia. Tomac ha precisato che, sebbene la situazione al Brennero sia stabile, c'è stato il mese scorso un aumento nel numero di migranti che arrivano al confine a bordo di camion con l'obiettivo di entrare in Austria.



I 70 soldati dispiegati assisteranno la polizia operando in una zona di una trentina di chilometri. «Non dobbiamo solo impedire l'immigrazione illegale - ha spiegato Tomac - ma anche salvare vite». L'annuncio arriva dopo le polemiche delle settimane scorse, quando il ministro della Difesa austriaco Hans Peter Doskozil aveva annunciato il dispiegamento di militari e l'invio di blindati al Brennero, provocando la reazione del governo italiano, che aveva convocato alla Farnesina l'ambasciatore a Roma.

Mercoledì 16 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 15:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..