"Luca è morto": la famiglia si stringe intorno a Marta e le rivela la verità

Nel pomeriggio Marta ha saputo dalla famiglia, della morte del fidanzato Luca Russo. Un colpo durissimo per lei, si è appreso da fonti vicine ai familiari che si trovano nella città catalana. La giovane è apparsa provata «più nel morale che nel fisico», nonostante la sofferenza per le fratture. Molto provato è anche il papà di Luca, Simone Russo, giunto a Barcellona assieme alla mamma di Marta e a due zii della ragazza.

BASSANO DEL GRAPPA - Marta Scomazzon, la fidanzata bassanese di Luca Russo ucciso nell'attentato di Barcellona, ha trascorso una notte tranquilla nell'ospedale della città catalana in cui è stata ricoverata per la frattura di un braccio e di un piede. A vegliare su di lei la mamma e la zia che l'hanno raggiunta ieri pomeriggio. Oggi Marta dovrà vivere la: i familiari, come riferisce all'Ansa la zia Lucia,. La giovane, ricordando solo di essere stata scaraventata a terra all'arrivo del furgone impazzito e di aver visto Luca letteralmente spazzato via Il sindaco di Bassano Riccardo Poletto ha riferito che al momento non è stata ancora decisa la data del rientro di Marta e della salma di Luca. Di conseguenza l'annunciataper i due giovani annunciata in città dovrà essere posticipata sino all'arrivo di notizie sicure sul giorno stabilito per il ritorno della coppia.