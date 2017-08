Ambra, 8 anni, muore a Rieti. "Aneurisma cerebrale mentre era al parco"

Giovedì 10 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 11:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

RIETI - Ambra C., 8 anni e mezzo, é morta martedì al Bambin Gesù di Roma dov'era stata trasportata in elicottero da Rieti. La bambina si era sentita male al Parco di via Liberato. Rientrata subito a casa con la mamma le sue condizioni sono rapidamente peggiorate e nemmeno il volo verso l'ospedale dei bambini l'ha salvata. Ad uccidere Ambra probabilmente é stato un'aneurisma cerebrale. La notizia ha destato grande dolore a Micioccoli e Madonna del Cuore (Ambra frequentava la Cirese). Per i funerali si aspettano notizie dal Bambin Gesù.