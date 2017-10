Agricoltore ucciso dal suo dipendente albanese per una rapina da tremila euro. Il complice connazionale è in fuga

Venerdì 20 Ottobre 2017 - Ultimo aggiornamento: 09:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha finalmente un nome e un volto uno degli assassini di, agricoltore assassinato due anni fa nel suo pescheto durante una rapina. Si tratta di. È un albanese e ha ucciso per tremila euro: è considerato il basista del colpo ed era dipendente di Guarino quando ha organizzato la rapina poi finita nel sangue. In fuga il suo complice, connazionale.Nonostante la dinamica della tragedia fosse chiara sin dagli inizi ci sono voluti oltre due anni per dare un po' di giustizia alla famiglia.Quel maledetto giorno poco prima delle 17 la vittima viene pedinata dal momento in cui lascia il mercato ortofrutticolo di Maddaloni, dove ha appena venduto un carico di frutta, fino alla contrada Mangiabove, a San Tammaro, dove ha un appezzamento di terra. È aperta campagna, il camion imbocca l’ingresso del campo. Tre persone a bordo di un’auto - stando ai testimoni - attaccano Pasquale Guarino non appena mette piede fuori dal suo camion. Sono sicuri che abbia con sé il denaro, i soldi incassati dalla vendita giornaliera della frutta. Tremila euro. Sono armati o, almeno, uno di loro lo è. Pasquale cerca di difendersi, fa resistenza. «Non ho soldi, non li ho», ripete più volte. Partono i colpi, Pasquale muore tra i suoi peschi. Gli assassini scappano.Da ieri uno é in cella, l'altro é ancora in fuga. Il terzo componente del commando della cui esistenza sono convinti i testimoni, non é stato ancor identificato.