Addio a Ennio Pizzoli, il re delle patate fresche e surgelate aveva 91 anni

Domenica 13 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 20:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lutto a Budrio (Bologna) per la scomparsa dell'imprenditore, avvenuta all'età di 91 anni. Con il fratello Irnerio creò a Budrio l'industria diventata leader nel mercato delle patate fresche e surgelate.L'azienda ha fatturato 80 milioni nel 2016, in crescita del 10% sull'anno precedente. Fondata nel 1926, Pizzoli possiede due stabilimenti industriali più una nuova piattaforma logistica ad elevata automazione nell'area di Bologna, un progetto partito da una riconversione industriale del sito del'ex Zuccherificio Sfir di San Pietro in Casale.Nel 2012 a Pizzoli era stato assegnato il Lifetime Achievement Award, nell'ambito del World Potato Congress di Edimburgo, «per il suo straordinario contributo al settore delle patate in qualità di promotore della cultura pataticola e dell'innovazione dei processi produttivi». «La scomparsa di Ennio Pizzoli - commenta su Fb il sindaco Maurizio Mazzanti - è un grave lutto per la comunità di Budrio. La sua figura lascia un'eredità importante nella storia imprenditoriale e culturale budriese».