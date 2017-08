«Domani parto per le vacanze», 37enne stroncato dopo il saluto ai genitori

Martedì 15 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 09:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MALO - Morire improvvisamente per cause naturali a 37 anni alla partenza per le vacanze.per due famiglie di Malo a: un 37enne sposato da 11 mesi domenica si è recato a casa dei genitori per salutarli prima di, ma al rientro a casa, nella frazione di Molina,. Con la chiamata al 118 della moglie sono intervenuti i sanitari con l’elisoccorso di Verona che hanno tentato di rianimare il 37enne per unaprima di arrendersi al decesso. Come riporta il Giornale di Vicenza, è morto improvvisamente Lorenzo Battistella, tecnico addetto ai macchinari tessili dalla Ugolini srl di Schio, sempre in giro per il mondo per installazioni e controlliEra un giovane che ha. In un gesto altruistico i familiari hanno deciso per l’delle cornee.