We Run Rome il 31 dicembre tutti contro i favoriti keniani

Venerdì 23 Dicembre 2016, 05:00

Daniele PetroselliROMA - Tutti di corsa, anche il 31 dicembre. Ma stavolta non per lo shopping. Si avvicina infatti la We Run Rome 2016, la manifestazione podistica che si è affermata come una delle 10 km più importanti d'Europa, oltre che una classica della Capitale. Confermato il percorso anche per questa sesta edizione della gara organizzata da Atleticom Asd, che si snoderà nei luoghi più ricchi di storia di Roma, con inizio ed epilogo alle Terme di Caracalla (via alle 14). L'importante novità di quest'anno riguarda la prova non...