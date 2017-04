Viñales vola Valentino secondo è sempre lì

Lunedì 10 Aprile 2017, 05:00

Daniele PetroselliROMA - Guai a darlo per spacciato. Valentino Rossi, dopo un weekend complicato, alla ricerca sempre dell'assetto giusto, estrae sempre il coniglio dal cilindro in gara e anche in Argentina, seconda tappa del Motomondiale 2017, trova il podio nel suo gran premio numero 350. A battere il Dottore il compagno in Yamaha Viñales, al secondo centro consecutivo. Per i due poi nel giro d'onore anche un selfie' in velocità con la telecamera sul cruscotto di Rossi. A completare il podio l'inglese Crutchlow. Disastro per Honda e...