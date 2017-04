Via Foppa addio per un anno

Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

Simona RomanòAvanti tutta con la M4, la linea del metrò (21 stazioni e 15 chilometri) che porterà da Linate a San Cristoforo Fs.Da ieri è scattata la seconda fase dei lavori nel cantiere di via Washington, che costringe a chiudere per un anno un altro tratto di via Foppa, già off limits tra le vie California e Lanino. Ora le transenne arrivano tra la via Washington e via Trezzo d'Adda dove inizialmente i tecnici saranno all'opera per verificare la presenza di ordigni bellici sottoterra. Novità viabilistiche anche per via Sirte, che...