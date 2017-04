Via Bauza, ora Maurito spera

Mercoledì 12 Aprile 2017, 05:00

MILANO - Edgardo Bauza non è più ct dell'Argentina: lo ha reso noto il neopresidente della Federcalcio dell'Albiceleste, Claudio Tapia, al termine di un incontro con il rappresentante dell'allenatore, Gustavo Lescovich. Ora i riflettori di Buenos Aires sono puntati verso la Spagna. Potrebbe essere infatti l'attuale tecnico del Siviglia ed ex ct del Cile, Jorge Sampaoli, il successore del Paton Bauza. L'Albiceleste è reduce dalla sconfitta a La Paz contro la Bolivia che ha messo a rischio la qualificazione per i mondiali in Russia. Al...