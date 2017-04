Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

Veronica TimperiLe vacanze di Pasqua coincidono sempre con la voglia di partire e di godere di qualche giorno di relax fuori dalla routine quotidiana. Così l'Italia si prepara ad accogliere milioni di turisti nelle città d'arte. Gli italiani che vogliono fuggire dalle città e magari visitare posti nuovi e meraviglie architettoniche senza dover per forza mettersi in fila per ore, possono seguire i nostri consigli su mete ugualmente affascinanti, in cui si respira il bon vivre tipico dello Stivale, e si cammina tra la storia, tra palazzi di...