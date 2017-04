Veleni da Oscar

Lunedì 10 Aprile 2017, 05:00

L'Inter senz'anima resta al salone dell'immobile, apre una porta per la salvezza del Crotone, si fa scavalcare dal Milan che questa volta non inciampa fra i rami secchi di una retrocedenda come il Palermo.Valli a capire certi giocatori, anche se poi, lo sapete, faranno pagare tutto a Pioli che arriva al derby con le ali bruciate, non riconoscendo più gli stessi giannizzeri che nel dopo De Boer lo benedivano, lo ringraziavano. Sarà il caldo che ha fatto perdere la memoria della dignità a certi omarini che almeno non avevano la maglia...