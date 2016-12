Giovedì 22 Dicembre 2016, 05:00

Valeria ArnaldiAntonio Logli è stato condannato a vent'anni per omicidio volontario e distruzione di cadavere. E interdetto per sempre dalla potestà genitoriale. A quasi cinque anni dalla scomparsa, avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012, il caso di Roberta Ragusa è chiuso. Il colpevole, oltre ogni ragionevole dubbio come sottolineato dai pm Alessandro Crini e Aldo Mantovani che avevano chiesto una condanna a trent'anni, è il marito. A stabilirlo è stato ieri, a Pisa, il giudice Elsa Iadaresta. A determinare lo sconto di pena...