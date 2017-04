Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

Valentina AulentaUna mostra per ricordare Stefano Vanzina, in arte Steno, uno dei padri della commedia all'italiana, nel centenario della sua nascita: Steno, l'arte di far ridere. C'era una volta l'Italia di Steno. E c'è ancora. Tornano così a vivere il talento e la vibrante energia creativa di un regista prolifico e infaticabile, eclettico e visionario, tra i più apprezzati ed amati dagli italiani. Indimenticata la sua graffiante comicità giocata su una scrittura sempre e impietosamente legata alla realtà. Fu maestro nel mescolare con...