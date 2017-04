Vaccini, emergenza liste

Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

Elisa StrainiSull'utilità dei vaccini i dubbi tra le mamme lombarde sembrano essere pochi. Il 94% di loro infatti li ritiene in generale importanti, ma ben oltre la metà (63%) preferirebbe che fosse il pediatra di fiducia a somministrarli ai propri figli, per una maggiore sicurezza, visto che l'argomento genera domande e non poche preoccupazioni.È quanto emerge da una ricerca su 400 mamme commissionata dal Simpef, il sindacato dei medici pediatri di famiglia, presentata ieri. Tre mamme su quattro, tra le intervistate, espone infatti qualche...