Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

Un giovane siriano emerge, nero nero, dal bitume trasportato a Helsinki da una nave cargo sulla quale si è imbarcato in fuga dalla guerra. Nella città portuale, nello stesso momento, un rappresentante di camicie è in fuga dalla moglie e dalla routine per imbarcarsi in una nuova avventura improvvisandosi ristoratore con del denaro vinto al gioco. Due destini lontani che incrociano la loro traiettoria nel mondo dolce e surreale di Kaurismaki, in L'altro volto della speranza, che con il suo inconfondibile ritmo alla Jacques Tati delinea una...