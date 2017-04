Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

Tramortita, strangolata e, quand'era già morta, data alle fiamme. Questo il brutale omicidio commesso il 29 maggio scorso dalla guardia giurata Vincenzo Paduano ai danni dell'ex fidanzata Sara Di Pietrantonio, per il quale le parti civili, nel processo celebrato con rito abbreviato, hanno chiesto un maxi-risarcimento da 5 milioni e 700 mila euro. Di questi, come richiesto dall'avvocato Stefania Iasonna, legale di parte dei familiari della ragazza, 1 milione e mezzo da destinare alla madre di Sara, 3 milioni e 200mila euro per gli zii e i...