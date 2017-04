Sweet Revenge, su Fox la nuova soap alla turca

Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

Una donna bellissima abbandonata all'altare, una fattucchiera che le fa intendere di essere vittima di una maledizione per aver fatto soffrire un ragazzo ai tempi del liceo e un prezzo da pagare per far tornare ogni cosa al proprio posto. È un romantic drama che mescola commedia e sentimento la sitcom turca Sweet revenge, in onda da ieri dal lunedì al venerdì alle 14.35 in prima visione assoluta su FoxLife, con protagonisti Miss Turchia 2008 Leyla Lydia Tugutlu nei panni di Pelin, la sposa mancata, e Furkan Andç in quelli della sua ex...