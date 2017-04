Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

Simona SantanocitaMagia dal vivo, per l'alchemico gruppo di talentuosi artisti della Gang of Magic in scena con il nuovo spettacolo capace di rinnovare il fascino senza tempo dell'illusionismo adattandolo all'evoluzione dei tempi e dei gusti del pubblico. Sul palco, in chiave brillante e contemporanea, i generi di magia che vanno dal mentalismo all'escapologia, dalla manipolazione alla magia comica, fino agli effetti illusionistici. Cinque i membri del cast, nati sette anni fa in un laboratorio-spettacolo residente al teatro Alba (Appio...