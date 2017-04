Sicurezza, Pasqua blindata

Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

Paola Lo MeleAttenzione molto alta a Roma in vista delle festività di Pasqua. Si è riunito ieri il Comitato per l'Ordine e la sicurezza per studiare le misure di sicurezza in città, anche alla luce dell'allerta terrorismo e dei recentissimi attentati in Svezia ed Egitto. Si appresta ad essere super sorvegliato il centro storico della Capitale, con un rafforzamento dei controlli ai varchi della zona, sia per le auto, sia per i mezzi pesanti adibiti al carico e scarico merci. In settimana è fissato un tavolo tecnico in Questura in cui...