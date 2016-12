Serena: «Juve, attenta alla meglio gioventù rossonera»

Venerdì 23 Dicembre 2016, 05:00

Marco ZorzoMILANO - Aldo Serena, il doppio ex (tre stagioni al Milan, due alla Juve), 56 anni, ora fa l'opinionista a Premium, ma nei favolosi Anni 80 faceva impazzire le piazze di Milano e Torino (compresi interisti e granata) con i suoi gol. Ora gioca in anticipo la sfida di Supercoppa.Serena, a distanza di sette mesi Juve-Milan si giocano un altro trofeo. A maggio vinsero i bianconeri soffrendo, stavolta come finisce?«La Juve parte favorita: se dicessi il contrario, sarei un ipocrita. Ma non sarà facile per Buffon & C. La meglio gioventù...