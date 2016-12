«Se i pm mi chiamano sono pronta»

Venerdì 23 Dicembre 2016, 05:00

Con il rischio di un avviso di garanzia per la vicenda nomine Virginia Raggi si avvicina al suo primo Natale da sindaca di Roma. «Se mi chiamano sono pronta ad andare in Procura», dice uscendo dalla messa al Ceis di Don Picchi sottolineando la disponibilità a chiarire una vicenda che potrebbe danneggiarla. «Stiamo lavorando affinchè il 2017 sia un anno pieno di energie e novità», aggiunge la sindaca che non molla. L'amministrazione M5S tenta di andare avanti nella tempesta giudiziaria, prima di tutto con una verifica sugli atti firmati...