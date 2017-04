Sanità, piano anti-liste d'attesa

Mercoledì 12 Aprile 2017, 05:00

Lorena LoiaconoLe urgenze passano avanti a tutti, seguono le prime visite e su una lista parallela si procede con le visite di controllo. E nuove regole per le visite in intramoenia, private: saranno sospese negli ospedali dove le attese per le prestazioni sanitarie regionali sono troppo lunghe. «Dimezzermo le lungaggini nel giro di tre mesi», la promessa del Governatore.È questa la ricetta della Regione Lazio per guarire una volta per tutte il problema annoso delle liste d'attesa per i pazienti. Il piano per abbattere le liste è stato...