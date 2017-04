Rush finale per 4 sull'Isola dei famosi

Mercoledì 12 Aprile 2017, 05:00

Raz Degan, Nancy Coppola, la ripescata Eva Grimaldi e il vincitore della sfida al televoto, che vede contrapposti Malena e Simone Susinna. Sono i quattro finalisti dell'Isola dei famosi, che si conclude stasera su Canale 5 dopo 11 settimane: per i naufraghi ancora tante prove da superare, compresa quella del fuoco (in una nuova veste), in una ambientazione del tutto inedita, vale a dire il futuro.Nel corso della puntata ci saranno anche tante sorprese per i finalisti, che saranno accolti in studio da parenti e amici, e solo a fine...