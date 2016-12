Venerdì 23 Dicembre 2016, 05:00

RubensPALAZZO REALEGrande esponente del Barocco europeo, il fiammingo Pieter Rubens (Siegen, 1577 - Anversa, 1640) viene ricordato in una mostra che espone 40 sue opere, oltre a quelle di una trentina di artisti italiani dello stesso periodo, che trovarono in lui un riferimento. Prestiti dai musei come l'Ermitage di San Pietroburgo, il Prado di Madrid, la Gemaldgalerie di Berlino, e gli italiani Musei Capitolini e la Galleria Borghese di Roma fino agli Uffizi e la Galleria Palatina di Firenze. Tra i capolavori esposti Saturno che divora uno...