Romanisti stangati Agli ultrà 60 Daspo

Mercoledì 12 Aprile 2017, 05:00

Francesco BalzaniLe barriere sono sparite, i Daspo e le multe no. Ieri, infatti, la misura che obbliga il Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive è scattata per 60 tifosi della Roma a una settimana dal derby di coppa Italia del 4 aprile. La causa? Corteo non autorizzato, blocco del traffico stradale e soprattutto uso di materiale esplodente. I provvedimenti, già annunciati all'indomani della stracittadina e comprensivi anche di multe da 2500 euro, sono stati resi noti ufficialmente ieri mattina dalla Questura. I fatti sono avvenuti...