RIPARTENZA ROMA

Venerdì 23 Dicembre 2016, 05:00

Marco SubiottiMILANO - La Roma batte 3-1 il Chievo in rimonta, chiudendo il 2016 con un solido secondo posto in classifica. Tre punti pesanti quelli presi al Chievo, considerando il pareggio in extremis del Napoli a Firenze, che proiettano la formazione di Luciano Spalletti a +3 sullo stesso Napoli e +4 sulla Lazio. Una bella reazione, dopo il ko di Torino con la Juventus. Con El Sharaawy e Dzeko (nella ripresa) tra i migliori, senza dimenticare Perotti, bravo a conquistarsi e trasformare il gol del 3-1 in chiusura. È stato un primo tempo di...