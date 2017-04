Rifiuti, c'è il Commissario

Lunedì 10 Aprile 2017, 05:00

Lorena LoiaconoMalagrotta non si può fermare. Sembra non esserci alternativa, infatti, al conferimento dei rifiuti negli impianti di Cerroni. La gestione degli impianti di Malagrotta (e non della discarica, «che è e rimarrà chiusa», afferma Ama), d'ora in poi, sarà nelle mani del nuovo commissario speciale. Il nome, Luigi Palumbo, è stato reso noto dal prefetto Paola Basilone e sarà impegnato nella gestione straordinaria del Consorzio Colari e della Società E. Giovi srl, entrambe di proprietà di Manlio Cerroni ed entrambe raggiunte...