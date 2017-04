Renzi avvisa i suoi: «Chi esce sconfitto poi non bombardi» Grillo: stop proteste

Lunedì 10 Aprile 2017, 05:00

In piena battaglia per la segreteria, Matteo Renzi sa di essere il favorito. A meno di grosse sorprese le primarie del 30 aprile gli restituiranno la guida del Pd e lui perciò guarda già al dopo. Un appello all'unità ai suoi - «Chi esce sconfitto poi non bombardi» - e poi via, all'attacco del Movimento 5 stelle che viene accusato di «scegliere il leader attraverso il meccanismo della dinastia, mentre noi lo facciamo attraverso la democrazia». Ma proprio Beppe Grillo, chiusa la convention di Ivrea in ricordo di Gianroberto Casaleggio,...