Rastrellamento del Quadraro medaglia d'oro per don Rey

Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

Si riunirà oggi in Aula Giulio Cesare il consiglio straordinario per ricordare il rastrellamento del Quadraro, la deportazione di centinaia di persone dalla borgata romana ai lager nazisti il 17 aprile 1944. A presiedere la seduta sarà Marcello De Vito (M5S) che ha voluto calendarizzare velocemente l'Assemblea tematica, visto il rilievo dell'argomento. In questa occasione sarà presentata e votata una mozione che impegna la sindaca Virginia Raggi e la giunta affinché predispongano i provvedimenti necessari per la manutenzione del parco XVII...