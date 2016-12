Raggi, la musica è finita

Venerdì 23 Dicembre 2016, 05:00

Lorena LoiaconoAltro che austerity. Roma si sta spegnendo, rischia di restare in silenzio anche la notte di Capodanno. Quella che, da 24 anni, romani e turisti festeggiano in piazza con un concerto da centinaia di migliaia di presenze. Un appuntamento fisso, peraltro già pubblicizzato tra i tour operator per attrarre turisti nella Capitale, saltato all'ultimo minuto. Il Concerto di fine anno, quest'anno, non si farà. Il motivo? Gli sponsor hanno deciso di fuggire da una città dove tutto si sta fermando. L'unica società che ha partecipato...