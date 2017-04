Pusher col coltello

Lunedì 10 Aprile 2017, 05:00

Greta PoscaNon un estremista islamico ma un piccolo spacciatore. Si allontana l'ombra lunga del terrorismo internazionale e si definisce la vicenda di un piccolo spacciatore. Gli investigatori hanno tratteggiato l'identikit dello straniero che sabato in viale Monza, ubriaco e drogato, è stato ferito dalla polizia con un colpo di pistola a una gamba dopo che aveva minacciato con due coltelli agenti e passanti. Si chiama Bakary Danso, ha 24 anni viene dal Gambia e ha altri sette alias. Una perquisizione nella casa in cui si appoggiava in via...