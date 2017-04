Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

Poveri, ma lindi. Il passo in più verso la dignità della persona, indipendentemente dalla scelta o dalla fatalità di vita, passa dal cestello di una lavatrice. Anzi, da sei lavatrici, sei asciugatrici e sei ferri da stiro che Papa Francesco ha messo a disposizione dei poveri di Roma all'intero del Centro Genti di Pace della Comunità di Sant'Egidio vicino al vecchio ospedale San Gallicano. La Lavanderia di Papa Francesco - come non ribattezzarla così - è entrata in funzione ieri e ad essa si aggiungeranno tra pochi mesi, in pianta...