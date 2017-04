Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

Poesia e humor sulle punte. Stasera al Teatro Manzoni è di scena Coppélia (ore 20.45, 30/15 euro) sulle musiche di Léo Delibes, per la direzione artistica della coppia formata da Liliana Cosi e Marinel Stefanescu. Tra i capolavori del repertorio del balletto classico, Coppélia è considerato dagli storici il primo esempio di un balletto scritto in stretta collaborazione tra compositore, librettista e coreografo. A metterlo in scena è il Nuovo Balletto Classico, compagnia creata la scorsa estate dalla coppia Cosi-Stefanescu. Opera in tre...