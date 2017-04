«Planetarium? Il ritratto di un'illusione»

Mercoledì 12 Aprile 2017, 05:00

ROMA - «Il Planetarium immerge lo spettatore in un luogo artificiale dove, per finta, vede stelle e costellazioni. Mi piacciono l'illusione e l'artificio, permettono di sopportare la vita e, spesso, di arrivare alla verità». Per creare la sua illusione, la regista francese Rebecca Zlotowski si è rivolta a Natalie Portman e Lily-Rose Depp (figlia di Vanessa Paradis e Johnny Depp), trasformate in due sorelle americane che nel film presentato alla Mostra di Venezia e al cinema da domani compiono un tour europeo di sedute spiritiche e...