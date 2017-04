Pepito Rossi choc: ginocchio ancora ko

Lunedì 10 Aprile 2017, 05:00

MILANO - Non c'è pace per Giuseppe Rossi. L'ex attaccante della Fiorentina, attualmente in forza al Celta Vigo (in prestito dal club viola) e reduce dalla tripletta segnata pochi giorni fa al Las Palmas, è stato costretto a uscire al 35' del primo tempo della sfida disputata ieri pomeriggio della sua squadra in Liga, poi persa (0-2) contro l'Eibar. Ricadendo a terra dopo un colpo di testa, il ginocchio sinistro di Pepito ha avuto una brutta torsione e il giocatore ha lasciato il campo in lacrime. Anche i visi preoccupati dei membri dello...