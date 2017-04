Patric lotta come un leone Bastos sempre titubante

Lunedì 10 Aprile 2017, 05:00

STRAKOSHA 5Bravo sulla staffilata dai 30 metri di Hamsik che respinge con i pungi anche se sul raddoppio del Napoli appare un po' indeciso.BASTOS 5Si mostra subito titubante senza metterci mai la giusta determinazione. Errori che paga a caro prezzo con il cambio. (7' st Hoedt 6 - Mette un po' di ordine alla difesa, ma non può bastare in una serata no).WALLACE 5Spesso in ritardo e poco deciso commette due errori, uno dei quali costa alla Lazio l'1-0. RADU 5Sul vantaggio di Callejon si dimentica della diagonale, nella ripresa non è mai...