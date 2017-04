Outcast, seconda stagione in prima assoluta sugli Usa

Lunedì 10 Aprile 2017, 05:00

In anticipo persino rispetto alla messa in onda americana, arriva in Italia la seconda stagione della serie Outcast (stasera su Fox alle 21). Basata sull'omonimo fumetto di Robert Kirkman, il telefilm alza l'asticella nelle nuove puntate, aumentando il livello di mistero attorno alla città di Rome (West Virginia). Il protagonista Kyle Barnes (Patrick Fugit) non solo continua ad essere posseduto da presenze demoniache, ma riesce a stento a conviverci perché a questi fenomeni si aggiungono inconfessabili segreti e situazioni inspiegabili. Per...