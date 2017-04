Online un bando per riqualificare i giardini di Piazza Vittorio

Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

Fa passi in avanti il progetto di riqualificazione di Piazza Vittorio. Da ieri, infatti, è on line la gara d'appalto per la riqualificazione della piazza al centro del rione Esquilino. Il bando prevede la risistemazione del giardino e la manutenzione del verde per i primi due anni, per un importo complessivo di 2.875.000 euro. Si punta principalmente a combattere il degrado dell'area. Poi si prevede la realizzazione di nuovi percorsi nel verde, l'eliminazione delle barriere visive e infine la creazione di un orto botanico con la piantumazione...