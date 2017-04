Olimpia, vittoria e 1° posto blindato

Lunedì 10 Aprile 2017, 05:00

Fabrizio PonciroliMILANO - Missione compiuta. Reduce da due stop consecutivi casalinghi, l'Olimpia ritrova, al Forum, il successo. Il big match con Venezia si risolve a favore dei biancorossi (88-80) che conquistano matematicamente il primo posto in regular season. Ottima prova di squadra dei milanesi, con Milan Macvan (20 punti) e Rakim Sanders (12 punti) in grande spolvero. Solo due minuti in campo per Miroslav Raduljica (sempre più oggetto misterioso) mentre giungono segnali incoraggianti da Taleb Tarczewski (11 punti). Dopo un buon avvio,...