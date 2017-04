Nuovi partner e contenuti ora Vodafone TV rilancia

Mercoledì 12 Aprile 2017, 05:00

Offrire i migliori contenuti da fruire nel modo più semplice e immediato possibile. Questo è l'obiettivo di Vodafone TV, che dopo il lancio dello scorso dicembre si rinnova miscelando digitale terrestre, contenuti on demand e internet tv. La novità più rilevante la partnership con Sky che porta sulla tv della telco inglese la proposta di Now TV (tredici canali di intrattenimento) e, per i nuovi clienti, tre mesi del pacchetto Serie TV, con la nuova stagione di House of Cards e successi come The Young Pope o Gomorra. Gli altri pacchetti...