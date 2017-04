Nozze finte per stranieri arrestati in 5

Mercoledì 12 Aprile 2017, 05:00

Il tariffario era preciso: 1500 euro per un contratto di lavoro finto, 10mila euro per far entrare In Italia un parente con un documento falso, 4mila euro per un matrimonio simulato con un italiano compiacente.Era una società di servizi a tutti gli effetti quella scoperta dalle Fiamme gialle, che ieri hanno arrestato cinque persone (due marocchini, un serbo e due italiani) per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e occupazione abusiva di case popolari. Una delle specialità del gruppo era infatti trovare appartamenti Aler che...