Natale, tradizione a tavola

Venerdì 23 Dicembre 2016, 05:00

Simona RomanòTavola imbandita per il pranzo di Natale, con un menu di piatti tradizionali. I milanesi tireranno meno la cinghia e non rinunceranno a un ricco banchetto con tutti i prodotti delle festività, già da settimane comparsi nei negozi e tra gli scaffali dei supermercati che, secondo il Codacons, «sono sostanzialmente stabili rispetto all'anno scorso». Nessun rincaro. Quindi, qarà più facile concedersi qualche sfizio in più. Ogni famiglia spenderà intorno ai 200 euro, con gli avanzi che sfameranno anche a Santo Stefano e i...