Natale di Roma la 22enne Clizia incoronata «Dea 2017»

Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

Elmo, lancia in pugno e sfera nell'altra mano raffigurante la perfezione della forma. Sarà Clizia Renzi di Amatrice, 22 anni, studentessa di infermieristica e modella, a guidare il lunghissimo Corteo storico, con oltre 2.000 figuranti, di domenica 23 aprile per festeggiare il Natale di Roma. E stata incoronata Dea Roma 2017 nel corso della serata finale del concorso svoltosi giovedì sera presso il Salotto Paladino di Via dei Cerchi, terrazza aperta sul Circo Massimo. Ospite d'onore dell'evento: Alfiero Alfieri, uno degli ultimi testimoni...