«Morgan lascia Amici è un mio fallimento»

Mercoledì 12 Aprile 2017, 05:00

ROMA - Morgan lascia Amici. A confermarlo è stata ieri Maria De Filippi, rivelando che la sua uscita di scena sarebbe stata chiesta proprio dai componenti della sua squadra, ben 3 su 4, «disposti anche a lasciare il programma pur di non doverlo più avere obbligatoriamente come coach». «Lo considero un mio fallimento», commenta la conduttrice, spiegando che è mancata l'empatia, la capacità di «creare quel legame che porti i ragazzi in gara a credere nel loro coach, a riconoscergli le capacità di guida e di crescita come è giusto che...