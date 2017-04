Montella: «Voglio vincere il derby e restare»

Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

MILANO - Desideri, sogni e speranze di Vincenzo Montella, pronto per il suo secondo derby di stagione. Il suo Milan, a sorpresa, è davanti all'Inter ma «non mi fido affatto. Anche all'andata hanno tirato fuori l'orgoglio, che ci sarà anche sabato sicuramente». Per restare davanti «dobbiamo dare più del 100% perché sono forti e daranno più di quello che hanno». Scontato chiedergli del risultato: «Vogliamo vincere, e giocare in casa loro è più stimolante Voglio vincere perché vale anche per la classifica, sarebbe un grandissimo...