Mercoledì 12 Aprile 2017, 05:00

MILANO «Credo che questo Real Madrid sia migliore di quello del 2014»: Zinedine Zidane ha voluto ricordare così il 4-0 con cui a Monaco di Baviera le merengues superarono i tedeschi e conquistarono la finale di Champions. Quel Real era allenato da Carlo Ancelotti, ora sulla panchina del Bayern. Quarto di finale extralusso all'Allianz Arena, che avrà tra i protagonisti il recuperato Neuer. Ancora in dubbio, invece, Lewandowski: «Giocherà solo se non avrà dolore alla spalla. Si è allenato 20', decideremo. Ma anche in sua assenza non...